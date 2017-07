Norge hardt rammet av uroen i Hamburg 

Politiet har slitt med å holde stand mot tusenvis av aggressive demonstranter under G20-toppmøtet.

Et bakteppe av voldsomme og voldelige opptøyer har gjort gatene utrygge i den tyske havnebyen, med bilbranner, flaskekasting, brannbomber og flere direkte angrep på politiet.

Fredag kveld holdt finansminister Siv Jensen (Frp) på å bli fanget i urolighetene. Hun var da på vei tilbake til hotellet etter en middag.

Sjåføren ble tvunget til å stoppe fordi han kom rett inn i et område med demonstrasjoner. Men til slutt klarte han å snu og finne en trygg vei tilbake til hotellet.

Roser politiets innsats

Selv understreker Jensen at hun hele tida følte seg trygg. Hun sier hun er blitt veldig godt tatt vare på.

– Det er ikke minst takket være den enorme innsatsen som er lagt ned av politiet her. Mine tanker går først og fremst til dem. De har jobbet døgnet rundt. Jeg tror ikke de har sovet veldig mye. De har gjort en kjempeinnsats for å stoppe disse pøblene som har herjet i gatene, sier Jensen til NTB.

Hun sier det er en ærlig sak å demonstrere.

– Men det er ikke greit å ty til vold, plyndre butikker, stjele annen manns eiendom, gå til angrep på uskyldige sivile og såre politifolk fordi man har et budskap man ønsker å komme fram med. Det er ikke greit, sier Jensen.

Mange timer gikk tapt

Klokka var rundt 1.30 da hun endelig kom fram. Da hadde hun ventet i rundt tre timer. Neste morgen måtte hun i tillegg avlyse et dialogmøte på grunn av de samme problemene.

– Jeg har ikke vært i farlige situasjoner. Men vi er blitt ventende en god del, sier Solberg til NTB.

– Hotellet vårt ligger åpenbart i et av anarkisthullene i Hamburg, så det har vært veldig mye aktivitet i nærheten av vårt hotell, forklarer hun.

Fordømmer volden

Det er Tysklands statsminister Angela Merkel som har vært vert for toppmøtet. Hun avsluttet siste dag med en hyllest til politiet.

– Jeg fordømmer sterkt den volden og skruppelløse brutaliteten som er vist. Det finnes ingen unnskyldning overhodet for plyndring, ildspåsettelse og for brutale angrep på politifolk. De som handler slik, er ikke interessert i å ytre politisk kritikk eller stå opp for mennesker på denne planeten. Folk som oppfører seg slik, kan ikke kalles demokrater, sa Merkel.

Det støtter Solberg fullt og helt opp om.

– Dette er destruktive krefter, sier Solberg.

– Det er snakk om bøller som har behov for å ta ut aggresjon. Det har lite å gjøre med politikk, sier hun.

(©NTB)