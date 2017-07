Merkel: Proteksjonisme må bekjempes

Det sier den tyske statsministeren på en pressekonferanse etter at det ble klart at G20-toppmøtet hadde kommet til enighet om en slutterklæring. Merkel sa videre at G20 er enige om å jobbe for rettferdig handelspraksis.

Merkel sier slutterklæringen reflekterer den amerikanske posisjonen når det kommer til klima, men at alle de andre landene er enige om at Parisavtalen er irreversibel.

(©NTB)