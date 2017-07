Merkel: Oppnår mer ved å jobbe sammen

Tysklands statsminister Angela Merkel sier G20-toppmøtet har gjort det klart at et internasjonalt samarbeid er viktig.

– Vi oppnår mer sammen enn ved å handle alene, sa Merkel på pressekonferansen etter toppmøtet.

Der gjorde også den tyske statsministeren det klart at de hadde kommet til enighet om en slutterklæring. Merkel sa videre at G20 er enige om å jobbe for rettferdig handelspraksis og at lederne har gjort det klart at markeder må holdes åpne og at proteksjonisme må bekjempes.

Merkel sier slutterklæringen tar til etterretning at USA velger å trekke landet fra Parisavtalen, men at alle de andre landene er enige om at avtalen er irreversibel. Merkel kaller USAs posisjon i klimaspørsmålet for «beklagelig».

Merkel berømmet også politiets innsats etter flere voldelige protester i Hamburg de siste dagene, og fordømte voldshandlingene.

