Macron inviterer til klimatoppmøte i desember

– 12. desember skal jeg organisere et nytt møte for å ta nye skritt for klimaet, blant annet innenfor finansiering, sa Macron lørdag.

Macron sa han håper det kan tas flere konkrete steg for å beskytte klimaet. Han sier et av diskusjonstemaene for møtet kommer til å være nye økonomiske verktøy som kan gjøres tilgjengelige.

Den franske presidenten sa videre at han «aldri gir opp håpet om å overbevise» andre, og la til at han derfor håper å overbevise USAs president Donald Trump til å ombestemme seg i klimaspørsmålet.

G20-toppmøtet vedtok en slutterklæring lørdag ettermiddag. På en pressekonferanse i etterkant sa Tysklands statsminister Angela Merkel blant annet at det tas til etterretning at Trump har kunngjort at han ønsker å trekke USA ut av Parisavtalen, men at alle de andre landene er enige om at avtalen er irreversibel.

Parisavtalen er en global klimaavtale som ble vedtatt i Paris 12. desember 2015. Avtalen trådte formelt i kraft fredag 4. november 2016. Torsdag 1. juni sa Trump at han trekker USA fra avtalen.

