Flere tusen i pride-parade i London

Strenge sikkerhetstiltak var iverksatt i forkant av pride-paraden i London lørdag. Over 25.000 personer møtte opp for å delta i den 45. utgaven av den årlige paraden, som i år også markerer at det er 50 år siden homofili ble avkriminalisert i England og Wales.

– I dag er den største pride-paraden i Londons historie. Det er mer enn halvannen million mennesker her i dag, og det er veldig viktig at londonere er fri til å være den de ønsker, fri til å elske den de vil elske, sier London-ordfører Sadiq Khan.

Parlamentsbygget i London skal senere bli lyst opp med regnbueflagget for første gang for å feire merkedagen.

