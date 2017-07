Dødstallet etter flommen i Japan har steget til 15

Elver som har gått over sine bredder, og gjørme har ødelagt deler av Kyushu, den sørligste av Japans fire hovedøyer. Kraftig nedbør har feid med seg alt fra veier til boliger og skoler. Tusenvis av redningsmenn har kjempet seg gjennom tykt slam og tungt regn for å lete etter savnede og isolerte ofre. Over 600 mennesker skal fortsatt være sperret inne av vannmassene, ifølge Jiji Press.

Regjeringen sa fredag ​​at det offisielle tallet på omkomne var sju, mens 22 personer ikke var gjort rede for.

Fjernsynsopptak viser redningsmannskap som fester stropper på innbyggere som løftes opp til helikoptre for å bli fløyet i sikkerhet til provisoriske evakueringssentre.

Fredag ble en gruppe desperate flomrammede i et isolert område filmet fra luften. De hadde skrevet SOS med knekte trær for å få hjelp av redningsmannskap.

Onsdag kveld falt det nesten 50 centimeter regn i løpet av 12 timer i byen Asakura i det hardt rammede Fukuoka-regionen.

