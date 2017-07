USA og Russland enige om våpenhvile i Syria

– I dag ble russiske, amerikanske og jordanske eksperter i Amman enige om en avtale om å opprette sikre soner i regionene Daraa, Quneitra og Sweida, sa Lavrov.

Han sier videre at våpenhvilen i de aktuelle sonene trer i kraft søndag 9. juli klokka 12 lokal tid. Også USAs utenriksminister Rex Tillerson bekrefter at partene er enige om en våpenhvileavtale.

– Jeg tror dette er den første indikasjonen på at USA og Russland kan samarbeide i Syria, sa Tillerson.

– Skal overvåke

Ifølge Lavrov er partene enige om at russisk militærpoliti skal overvåke våpenhvilen, og at USA har forpliktet seg til å sikre at alle de ulike grupperingene i områdene overholder våpenhvilen.

I tillegg til Russland, USA og Jordan sa en amerikansk kilde tidligere fredag at også Israel har vært med på å få avtalen på plass.

Nyheten kom samtidig som USAs president Donald Trump og hans russiske motpart Vladimir Putin holdt samtaler i Hamburg fredag.

– Voldsreduksjon

Ifølge en amerikansk kilde gjelder ikke avtalen for en bestemt periode, og den blir beskrevet som en del av større amerikanske og russiske diskusjoner om hvordan de skal redusere volden i det borgerkrigsherjede landet.

Den avtalen som skal være inngått, er ikke den samme som de såkalte sikre sonene som opprinnelig ble vedtatt opprettet i mai i år etter avtale mellom Russland, Iran og Tyrkia.

Russland har siden høsten 2015 deltatt aktivt i krigen i Syria og støttet styrkene til president Bashar al-Assad. USA leder en internasjonal militærallianse som august 2014 har kriget mot ekstremistgruppa IS i Syria og Irak.

(©NTB)