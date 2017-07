Tusk raser mot «hykleri» på G20 

Verdenssamfunnet må gå «nådeløst» til verks for å knuse den organiserte menneskesmuglingen, sa Tusk da han møtte pressen foran G20-møtet i Hamburg fredag.

Han foreslår nye globale tiltak for å få bukt med det han mener er en organisert kriminell aktivitet.

– Jeg vil foreslå for lederne på G20 at vi fremmer målrettede FN-sanksjoner mot smuglere. Med det mener jeg frysing av kontoer og reiseforbud. Det er det minste vi kan gjøre på globalt nivå. Dessverre må jeg si at vi i dag ikke engang har full støtte for et slikt minimum, sa Tusk.

– Hvis vi ikke får det, vil det være et trist bevis på hykleriet til noen av medlemmene i G20. Men jeg håper fortsatt at vi vil lykkes, sa han.

Tusk presiserte ikke hvilke land han siktet til.

EU-presidenten viste til at menneskesmugling i fjor skal ha generert 1,6 milliarder dollar i inntekter for smuglere bare i Libya. Samtidig har flere tusen flyktninger og migranter mistet livet i ørkenen og i Middelhavet.

Den viktigste smuglerruten går over Middelhavet fra Libya til Italia. Så langt i år har mer enn 85.000 mennesker kommet til Europa denne veien.

