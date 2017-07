Tusener av migranter flyttes av fransk politi

Evakueringen av de nesten 2.800 migrantene fra en leir i Porte de la Chapelle gikk fredelig for seg. De ble alle overført til gymsaler på skoler som står ledig i sommerferien.

Tjenestemenn ventet å finne rundt 1.600 mennesker i leiren, som er vokst opp rundt et hjelpesenter, men en av tjenestemennene sier at det alltid er flere enn man tror.

1.600 mennesker ble flyttet fra den samme leiren i mai, men siden er det kommet rundt 200 nye hver uke til det samme stedet.

Som ledd i å få mer orden på migrantsituasjonen er det foretatt 34 slike evakueringer av migranter i Paris-området de siste to årene. Mange migranter er kommet til Paris etter at den store leiren i Calais som gikk under navnet Jungelen, ble stengt i fjor høst.

