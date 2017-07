Trumpkritisk etikksjef i USA trekker seg

I et brev til president Donald Trump skriver direktør Walter Shaub at han sier takk for seg 19. juli. I en egen uttalelse, sier Schaub at han slår seg sammen en privat gruppe som tar til orde for høyere standarder for gjennomføring av valg, valgkampfinansiering og etikk i regjeringen.

Hans fem år lange åremål går egentlig ut i januar neste år.

I januar i år kritiserte Schaub Trumps planer om å overlate kontrollen over hundrevis av familiebedrifter til sine sønner som meningsløse uten å avhende dem, noe presidenten har avslått.

– Jeg tror ikke salg er en for høy pris å betale for å være president i USA, sa Schaub den gang.

Kontoret hans tvang senere Trumps administrasjon til å oppgi fritak utstedt som gjorde det mulig for lobbyister og andre som nå arbeider i regjeringen til fortsatt å ha kontakt med sine tidligere arbeidsgivere.

(©NTB)