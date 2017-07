Trump krevde svar fra Putin 

Spenningen var stor foran møtet på sidelinjene av G20-toppmøtet fredag ettermiddag.

Det var første gang USAs president Donald Trump møtte Russlands president Vladimir Putin ansikt til ansikt. Da USAs utenriksminister Rex Tillerson møtte pressen etterpå for å gi et referat, fortalte han at Trump hadde åpnet møtet ved å ta opp mistankene om at Russland blandet seg inn i den amerikanske valgkampen.

Det ble en «robust og langvarig» ordveksling, ifølge Tillerson.

– Trump presset Putin i saken, og Putin avviste enhver form for innblanding, sa han.

«Aksepterte forklaringen»

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov hadde en litt annen framstilling av saken. Trump «aksepterte» Putins forsikringer om at russiske myndigheter ikke forsøkte å påvirke presidentvalget, fastholdt Lavrov etter møtet.

Samtalen mellom Trump og Putin i Hamburg varte nesten to timer lenger enn de 35 minuttene som var avsatt.

– La meg karakterisere det slik: Møtet var veldig konstruktivt. De to lederne fikk kontakt veldig raskt, oppsummerte Tillerson.

– Det var helt klart en positiv kjemi mellom de to, sa han.

Det var bare de to presidentene, deres utenriksministere og tolker til stede på møtet. Ifølge Tillerson var møtet så interessant at ingen ville avslutte.

– Det var så mange saker på bordet. Alt ble snakket om, fortalte han.

– Jeg mener de på ett tidspunkt sendte inn førstedamen for å prøve å få oss ut derfra, men heller ikke det fungerte. Vi holdt på i en time til. Hun mislyktes åpenbart!

Klapp og bilde

Før møtestart sa Trump at han ventet positive resultater for begge land. Putin sa at selv om han flere ganger har snakket med Trump på telefon, så må man sette seg ned sammen om man ønsker et positivt forhold.

Den amerikanske presidenten sa til sin russiske kollega at det var en ære å være sammen med ham, mens Putin svarte at han var henrykt over å treffe Trump.

De to møttes mens resten av G20-toppmøtet drøftet klimaendringer.

Allerede på formiddagen traff de to hverandre så vidt. Da håndhilste de og utvekslet noen ord, og Trump klappet Putin på ryggen før gruppefotoet av alle topplederne ble tatt.

Gransker Russland

Både før og etter at han ble valgt til president, er Trump blitt anklaget for å være for lite kritisk til Russland og Putin.

Amerikanske etterretningsorganisasjoner mener Russland i fjor sto bak en omfattende hemmelig kampanje for å få Trump valgt til president. Én av mange metoder som skal ha blitt brukt, var dataangrep rettet mot Det demokratiske partiet. FBI er i gang med etterforskning av saken, og også Kongressen har igangsatt granskninger.

Anklagene er blitt avvist av den russiske regjeringen, og det er ikke funnet bevis for at Trumps folk samarbeidet med russerne.

Trump har derimot nektet å fastslå at Russland står bak. Senest torsdag sa han at selv om han mistenker russerne, kan også andre ha stått for innblandingen.

