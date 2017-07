Sykehuset: Deler av Liu Xiaobos behandling er stanset

Et av medikamentene som brukes mot kreftsykdommen hans er tatt ut av behandlingen fordi Lius lever ikke tåler det, heter det i en pressemelding på nettsiden til sykehuset.

Torsdag sa en venn av Liu at nobelprisvinneren nå er så dårlig at behandlingen på sykehuset er blitt stanset.

– Deres diagnose er at sykdommen utvikler seg veldig raskt og at leveren hans nå er så dårlig at han ikke kan få mer behandling. De har derfor bestemt seg for å avslutte kreftbehandlingen, sa Hu Jia, en nær venn av familien, til NRK.

Ifølge Zeng Jinyan, en venn av Lius svoger, Liu Hui, er det medikamentet Sorafenib som er tatt ut av behandlingen av fredsprisvinneren.

– Man så ingen forbedring etter to-tre uker med medikamentet, skriver Zeng i en uttalelse publisert på internett.

Det ble sist uke kjent at 61 år gamle Liu, som har sittet fengslet siden 2009, lider av uhelbredelig leverkreft. Han fikk trolig diagnosen allerede i mai. Liu ble tildelt Nobels fredspris i 2010.

(©NTB)