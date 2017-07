Solberg slo et slag for feminisme da hun møtte Erdogan 

– Det er viktig at man gjør seg nytte av kvinnelig talent, sa Solberg til den tyrkiske presidenten.

Hun skilte seg klart ut der hun kom inn i rommet sammen med finansminister Siv Jensen og statssekretær Ingvild Stub.

Den kvinnesterke norske delegasjonen ble møtt av et rom fullt av mer eller mindre gråhårede tyrkiske menn.

– Men vi er feminister, vi også! insisterte tyrkerne.

Solberg understreket betydningen av kvinnene som kom før henne, og påpekte at styrkingen av kvinners rolle i politikken har skjedd gradvis over en lang periode.

Det bilaterale møtet fant sted på sidelinjene av G20-toppmøtet fredag ettermiddag. Tema for samtalene var situasjonen i Midtøsten, deriblant krigen i Syria. De to skulle også snakke om migrasjon.

I tillegg var det ventet at Solberg ville ta opp kuppforsøket i Tyrkia i fjor sommer og uttrykke uro for utviklingen i landet etter dette. Norge står fast på sin fordømmelse av dette, men har understreket at rettssikkerheten må respekteres i kuppoppgjøret.

Erdogan har fått massiv kritikk fra europeiske land for å ha misbrukt rettsoppgjøret etter kuppforsøket til å kneble kritisk presse, sivilsamfunn og politisk opposisjon.

