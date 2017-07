Putin-kritikeren Navalnyj løslates

– I dag klokken 9 ble Aleksej Navalnyj tatt ut av varetekt og brakt til innenriksdepartementet i Moskva, der han ble løslatt, skriver hans pressetalskvinne Kira Jarmysj på Twitter.

Navalnyj ble funnet skyldig i å ha brutt loven om offentlige forsamlinger flere ganger. I kjølvannet av en video om korrupsjonsetterforskning som har fått over 20 millioner visninger på YouTube, har han tatt initiativ til protester mot regjeringen i flere enn 100 byer, skriver Financial Times.

Opposisjonslederen anklager den russiske regjeringen for å være korrupt. Han har varslet at han vil stille til neste års presidentvalg i Russland, noe han trolig er utelukket fra å gjøre siden han er blitt dømt for bedrageri.

