Ny Cosby-rettssak berammet i november

Cosby, som blir 80 år i juli, fikk torsdag beskjed om at saken kommer opp igjen 6. november etter at en jury i Philadelphia ikke klarte å komme til enighet om skyldspørsmålet. Han er anklaget for å ha gitt en kvinne han møtte piller som slo henne ut, før han forgrep seg på henne i sitt hjem.

Andrea Constand forklarte seg i sju timer over to dager. Hun sa at hun aldri ga sitt samtykke til det han gjorde med henne. Hennes advokat sa at hun tok den resultatløse rettssaken med fatning og at hun ikke er redd for å konfrontere Cosby i retten igjen.

Aktoratet var tilbake til start 17. juni da dommeren ikke hadde noe annet valg enn å erklære rettssaken for ugyldig. Juryen hadde da sittet sammen i over 52 timer uten å komme fram til en felles avgjørelse.

(©NTB)