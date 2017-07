"Krigssone» i Hamburg under G20-toppmøtet

Fredag morgen brøt det ut nye uroligheter i forkant av G20-toppmøtets første dag. Ifølge politiet brukte demonstrantene bensinbomber og stakk patruljebiler i brann nær politistasjonen i bydelen Altona i Hamburg.

Flere biler er også påtent i veien som går langs bredden av elven Elbchausee. Politiet har foreløpig ikke opplyst hvor mange, men ifølge den tyske avisen Bild er mellom 25 og 30 biler satt i brann.

– Det føles litt som i en krigssone, opplyser en journalist i nyhetsbyrået TT i byen.

Trump måtte ta omvei

Tysk politi har brukt vannkanoner for å oppløse en gruppe på rundt 100 demonstranter satte seg i veien på en av rutene USAs president Donald Trump var ventet å bruke til møtet.

Trump ble likevel forsinket av demonstrantene, men kom seg til konferansesenteret fredag formiddag etter å ha kjørt en omvei. Han var en av de siste statslederen som ankom møtet.

Politiet opplyser at 29 personer er pågrepet etter torsdagens demonstrasjoner, ytterligere 15 ble anholdt i natt, og 111 politifolk er skadd etter torsdagens voldsomme sammenstøt mellom demonstranter og politiet.

– For demokratiet

En av Trumps skarpeste kritikere, New Yorks ordfører Bill De Blasio, dro uventet til Hamburg torsdag kveld for å delta i de planlagte fredelige demonstrasjonene mot møtet. En av protestarrangørene opplyser at De Blasio skal tale under en demonstrasjon for menneskerettigheter og demokrati.

En annen protestgruppe, som kaller seg Color The Red Zone – Fargelegg den røde sonen – sa til CNN fredag morgen at målet deres var å gjøre det vanskelig for G20-lederne å ankomme selve toppmøtet. De oppfordrer folk til å oppholde seg i de såkalte røde sonene i Hamburg – gater som er stengt med sikkerhetsbarrierer tiltenkt transport av lederne.

– Vi lever i et demokrati, og den røde sonen er ikke et demokrati, sier Karl S, en student fra Düsseldorf som ikke ønsker å oppgi etternavnet sitt, til CNN.

100.000

En rekke protestarrangører sier fredag at de har møtt opp for å demonstrere for demokratiet.

– Det er urettferdig at noen få land på et toppmøte bestemmer hva som skal skje med resten av verden, sier en annen av demonstrantlederne.

Rundt 30 demonstrasjoner var kunngjort på forhånd, organisert av alt fra globaliseringsmotstandere, miljøaktivister, fagforeninger, studenter og kirkegrupper.

Det er ventet at så mange som 100.000 mennesker vil delta på hovedarrangementet lørdag.

