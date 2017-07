Jensen etter Kina-møte: Flere fellesinteresser 

– Vi snakket om utviklingen i verdensøkonomien og ikke minst det faktum at vi nå har normalisert situasjonen mellom Norge og Kina. Det er veldig bra fordi vi har mange fellesinteresser, sier Jensen til NTB.

Jensen sier de kommer til å gå ut med mer utfyllende informasjon fra møtet senere fredag.

– Det jeg kan si, er at det var et veldig godt møte som vitner om at forholdet mellom Norge og Kina er normalisert. Vi snakket om utfordringer i verdensøkonomien som både Norge og Kina er bekymret for, samtidig som vi ser at veksten tar seg opp, og at vi har mange felles interesser, sier Jensen.

På spørsmål om Jensen tok opp spørsmålet knyttet til den kinesiske fredsprisvinneren Liu Xiaobo, svarte Jensen at det ikke er «en finansministers gebet».

– Vi har snakket om økonomi, sa Jensen.

