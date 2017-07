Branner og barrikader preger Hamburg under G20-toppmøtet

Fredag kveld tok politiet i bruk tåregass for å spre demonstranter som bygde nye veisperringer og barrikader i sidegatene i Reeperbahn-distriktet. Et annet sted i byen brøt det ut brann, trolig i en bank, og demonstranter hindret brannvesenet i å komme fram.

Tidligere på dagen så politiet seg tvunget til å be om forsterkninger fra andre politidistrikter for å håndtere de voldsomme protestene som preger Hamburg under G20-møtet. De fikk etter hvert hjelp av 200 politifolk fra den sørvestlige delstaten Baden-Württemberg.

Etter flere dager med kraftig uro i byen tok det for alvor av fredag morgen i forkant av G20-møtets første dag, og uroen preget Hamburg gjennom hele dagen.

Mange steder rundt om i byen rådet det kaos, og politiet sier de ikke har kontroll på situasjonen. Så langt er 45 demonstranter anholdt, og minst 159 politifolk er skadd.

Velkommen til helvete

Mange tusen mennesker har deltatt i fredelige demonstrasjoner mot G20-møtet, men en liten militant gruppe som kaller seg Black Bloc har lenge planlagt å skape mest mulig kvalm for toppmøtet under slagordet «Velkommen til helvete».

Langs mange av byens gater knuste maskerte Black Bloc-aktivister bilvinduer og butikkvinduer og kastet brennende gjenstander inn.

I løpet av fredag brukte demonstrantene bensinbomber og satte fyr på patruljebiler nær politistasjonen i bydelen Altona og langs bulevarden Elbchausee langs elva Elben, opplyser politiet. Ifølge den tyske avisen Bild ble mellom 25 og 30 biler påtent.

Samtidig opplyser politiet at demonstranter så vidt bommet da de skjøt mot et politihelikopter med nødbluss. I tillegg har demonstranter knust vinduer på det mongolske konsulatet og skåret opp dekkene på en av bilene til den canadiske G20-delegasjonen.

– Det føles litt som i en krigssone, opplyser en journalist i nyhetsbyrået TT i byen.

Solberg mistet nattesøvn

Målet til flere av protestarrangørene har blant annet vært å forsøke å hindre verdenslederne i å delta på toppmøtet, og bilkortesjene er flere steder omdirigert eller forsinket.

Blant andre statsminister Erna Solberg ble sittende fast torsdag kveld fordi demonstrasjonene gjorde det umulig å finne en trygg rute tilbake til hotellet. Først rundt klokka 1.30 kom hun endelig fram. Da hadde hun ventet i rundt tre timer.

Situasjonen har også skapt problemer for finansminister Siv Jensen (Frp), ble sterkt forsinket fra flyplassen på grunn av demonstrasjonene.

Humor

Men situasjonen var ikke verre enn at det også ble registrert humørfylte episoder. En video av et pizzabud som rolig kjørte sin moped i røyken mellom steinkastende demonstranter og opprørspoliti gjør sin seiersgang på YouTube, og komikeren Andre Kramer er avbildet med et skilt høyt hevet med teksten «Jeg er beboer og skal bare en liten tur i butikken. Takk».

Rundt 30 demonstrasjoner var kunngjort på forhånd, organisert av alt fra globaliseringsmotstandere, miljøaktivister og fagforeninger til studenter og kirkegrupper.

I forkant av toppmøtet var det satt inn totalt 19.000 politifolk med tilgang til stridsvogner, helikoptre, båter og vannkanoner. Det er ventet at så mange som 100.000 mennesker vil delta på hovedarrangementet lørdag.

