USA foreslår russisk samarbeid om syriske flyforbudssoner 

I en omfattende uttalelse som ble lagt fram to dager før president Donald Trump for første gang skal møte president Vladimir Putin, sa Tillerson at Russland hadde et særskilt ansvar for å stabilisere situasjonen i det krigsherjede landet.

– USA er klar til å forsøke å etablere sammen med Russland felles tiltak for å sikre stabilitet i Syria, inkludert flyforbudssoner, våpenhvileobservatører på bakken og koordinerte leveranser av humanitær bistand, sier Tillerson.

