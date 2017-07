UNESCO hevder Great Barrier Reef ikke er truet

Dette er en stor seier for Australia, sa landets miljø- og energiminister Josh Frydenberg torsdag.

Da var det klart at verdens største korallrev var utelatt fra FN-organisasjonen UNESCOs liste over truede verdensarvsteder. Beslutningen ble tatt på et UNESCO-møte i Krakow i Polen.

Regjeringen i Australia har gjennomført en lobbykampanje for å overtale UNESCO til ikke å klassifisere Great Barrier Reef som «truet», ifølge nyhetsbyrået DPA. For å vise at situasjonen er under kontroll, har regjeringen lagt fram en ny plan med tiltak for å verne revet.

Frydenberg peker på at flere tiltak allerede er iverksatt for å bedre vannkvaliteten ved revet, hindre forurensing fra landbruket og bekjempe en type sjøstjerner som spiser koraller.

Men den største trusselen mot revet er høyst sannsynlig menneskeskapt global oppvarming. Forskere anslår at nærmere 30 prosent av korallene på grunt vann ved Great Barrier Reef har dødd som følge av uvanlig varmt vann i løpet av de siste par årene.

Årsaken til de høye temperaturene var en kombinasjon av global oppvarming og værfenomenet El Niño.

