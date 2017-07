Tyskland venter 100.000 demonstranter under G20-møtet

Tysk opprørspoliti benyttet seg av vannkanoner og pepperspray for å bryte opp en uautorisert leir for demonstranter i det som beskrives som stygge scener natt til tirsdag. Fem personer ble skadd, noe som skaper frykt for at det er mer trøbbel i vente.

Myndighetene i Tyskland venter opptil 100.000 demonstranter under det to dager lange G20-toppmøtet som starter fredag og bringer toppledere som USA-president Donald Trump, Russlands Vladimir Putin, Kinas Xi Jinping og flere andre til Hamburg.

20.000 politifolk utstyrt med opprørsutstyr, pansrede kjøretøyer, helikoptre og overvåkningsdroner er utstasjonert på områdene der arrangementer i forbindelse med toppmøtet finner sted. Møtet er det største internasjonale arrangementet byen har vært vertskap for.

Et lokale med kapasitet til 400 mennesker skal huse dommere og folk som blir pågrepet i byen under møtet.

Rundt 30 demonstrasjoner er kunngjort på forhånd, organisert av alt fra globaliseringsmotstandere, miljøaktivister og fagforeninger til studenter og kirkegrupper.

Motstand mot politiet

De fleste av dem ventes å være fredelige, men flere vil også bli ledet av radikale og militante venstreorienterte eller anarkistiske demonstranter kjent som «black bloc»-aktivister. Disse har tradisjon for å havne i sammenstøt med politiet og kaste steiner, flasker og fyrverkeri.

I Hamburg planlegger disse gruppene protester som de kaller «G20: Welcome to Hell» – «Velkommen til helvete».

Mannen som står bak black bloc-demonstrasjonen, Andreas Blechschmidt, beskriver mottoet som «en aggressiv melding, som også skal symbolisere at G20s politikk fører til helveteslignende forhold som sult, krig og klimakatastrofe over hele verden».

Til AFP forteller han at aktivister kommer til å forsøke å blokkere innganger til lokalene der G20-lederne skal møtes, og at de som vanlig forbereder seg på å «benytte alternativet med militant motstand» mot politiet.

Fordømmer vold

Statsminister Angela Merkel har uttalt at fredelige demonstrasjoner må respekteres, men at «de som bruker vold, gjør narr av demokratiet».

Byen og delstaten Hamburg har nedlagt forbud mot protester i de indre delene av byen, samt langs veier til flyplassen. De som marsjerer, er dermed blitt tvunget ut til havnene i St. Pauli og Altona, et stykke unna selve møtet.

Enkelte aktivister har imidlertid lovet å trosse forbudet, og varsler «sivil ulydighet» og blokader for å sabotere G20-logistikken. De mener tyske myndigheter har gjort Hamburg til et fort og nekter dem grunnlovsretten til å samles og demonstrere.

Byen sier på sin side at de ikke vil ta noen sjanser, ettersom de må beskytte ledere, 10.000 delegater og nærmere 5.000 mediefolk mot terror og demonstrasjoner i gatene.

Uheldig

De siste årene har store toppmøter som G20 vanligvis blitt arrangert i mer avsidesliggende områder, men Tyskland måtte grunnet sine logistiske behov ha arrangementet i en stor by, i et stort lokale og med flere titalls hoteller.

Mange frykter at det skal bli lignende tilstander som under G8-møtet i Genova i 2001, eller under åpningen av den nye europeiske sentralbankbygningen i Frankfurt i 2015.

–Valget av vertsby er uheldig, sier Neil Dwane fra investorgruppa Allianz Global Investors.

