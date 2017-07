Trump vil knytte amerikanske bånd til Europa

Trump skal tale på et torg i Warszawa som sto sentralt i det polske opprøret mot nazistene under andre verdenskrig.

Ordene som vil falle på Krasinski-plassen spås i inneholde et viktig politisk budskap og står helt sentralt i presidentens 24 timer lange stopp i Polen før helgens G20-toppmøte i Hamburg.

– Han vil legge fram en visjon, ikke bare for Amerikas fremtidige forhold til Europa, men fremtiden for vår transatlantiske allianse og hva det betyr for amerikansk sikkerhet og velstand, sa H.R. McMaster, nasjonal sikkerhetsrådgiver i Det hvite hus, før Trump forlot USA.

Det er satt opp barrierer i den polske hovedstaden og politiet er i økt beredskap i påvente av besøket. Trump skal møte den polske presidenten Andrzej Duda, som i likhet med Trump er kjent for sin populistiske retorikk.

Trump skal også møte ledere for tolv østeuropeiske land som deltar på en samling av nasjoner som grenser til Adriaterhavet, Østersjøen og Svartehavet.

Samtalene vil dreie seg om det amerikanske militære nærværet i Øst-Europa i møte med russisk aggresjon og utviklingen av en felles tilnærming mot Moskva, samt infrastruktur og energi.

(©NTB)