Trump og Merkel drøftet atomvåpen og jihadister

Det bekrefter den tyske regjeringen i en kort pressemelding torsdag kveld.

I løpet av det timelange møtet snakket de to statslederne også om spenningene i Midtøsten og den langvarige konflikten i det østlige Ukraina.

Offisielle talspersoner i Tyskland ville ikke kommentere om klimaendringene ble tatt opp i samtalen mellom Merkel og Trump. Også Tyskland og USAs utenriksministre Sigmar Gabriel og Rex Tillerson deltok på møtet.

Møtet var det tredje i rekken mellom de to regjeringslederne siden Trump ble innsatt som USAs president i januar i år.

Trump ankom den tyske byen like før klokka 16 torsdag i anledning G20-toppmøtet som starter fredag.

Klima og handel er to spørsmål der det ventes konfrontasjoner på G20-møtet. Det skyldes ikke minst den politiske linjen til Trump, som har «Amerika først» som motto for sin handelspolitikk, og som har bestemt seg for å trekke USA ut av Parisavtalen.

Tidligere på dagen talte Trump i Polens hovedstad Warszawa, før han sammen med blant andre førstedame Melania Trump reiste videre til Tyskland.

G20-toppmøtet starter i Hamburg fredag 7. juli. Samme dag skal Trump og Russlands president Vladimir Putin for første gang møtes ansikt til ansikt.

(©NTB)