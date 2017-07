Trump har ankommet Hamburg

Flyet til den amerikanske presidenten landet i den tyske byen like før klokka 16 torsdag. Senere torsdag skal Trump møte Tysklands statsminister Angela Merkel. Det blir de to statsledernes tredje møte siden Trump ble innsatt som USAs president i januar i år.

Klima og handel er to spørsmål der det ventes konfrontasjoner på G20-møtet. Det skyldes ikke minst den politiske linjen til Trump, som har «Amerika først» som motto for sin handelspolitikk, og som har bestemt seg for å trekke USA ut av Parisavtalen.

Også Norges statsminister Erna Solberg (H) ankom Hamburg dagen før G20-møtet starter. På planen torsdag er det blant annet et besøk i den norske sjømannskirken i byen.

Tidligere på dagen talte Trump i Polens hovedstad Warszawa, før han sammen med blant andre førstedame Melania Trump reiste videre til Tyskland.

G20-toppmøtet starter i Hamburg fredag 7. juli. Samme dag skal Trump og Russlands president Vladimir Putin for første gang møtes ansikt til ansikt.

