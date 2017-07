Trump frykter for Vestens framtid

– Et fundamentalt spørsmål for vår tid er om Vesten har vilje til å overleve, heter det i et utdrag av talen som er offentliggjort av Det hvite hus.

Trump skal tale på et torg i hovedstaden Warszawa som sto sentralt i det polske opprøret mot nazistene under andre verdenskrig.

– Han vil legge fram en visjon, ikke bare for Amerikas fremtidige forhold til Europa, men fremtiden for vår transatlantiske allianse og hva det betyr for amerikansk sikkerhet og velstand, sa H.R. McMaster, nasjonal sikkerhetsrådgiver i Det hvite hus, før Trump forlot USA.

Det er satt opp sperringer i den polske hovedstaden, og politiet er i økt beredskap i forbindelse med besøket. Før han skulle holde talen, møtte Trump den polske presidenten Andrzej Duda på et slott i den polske hovedstaden.

– Trussel fra Russland

Polens ambassadør til USA, Piotr Wilczek, sier til CNN at Trumps besøk kommer på et avgjørende tidspunkt i historien.

– Trusselen Russland utgjør, kan ikke understrekes nok, sier Wilczek.

Trump skal også møte ledere for tolv østeuropeiske land som deltar på et møte for nasjoner som grenser til Adriaterhavet, Østersjøen og Svartehavet.

Samtalene vil dreie seg om det amerikanske militære nærværet i Øst-Europa i møte med det landene opplever som russisk aggresjon. Infrastruktur og energi står også på dagsordenen.

Den amerikanske presidenten ankom Polen onsdag kveld. Både Trump og den polske presidenten Andrzej Duda er kjent for sin populistiske retorikk.

Store demonstrasjoner

Den amerikanske ambassaden i Polen venter tusenvis av tilskuere når Trump skal tale, og det er satt opp gratis busser til og fra arrangementet.

Presidenten kan ikke regne med en like varm velkomst når han ankommer G20-møtet i Hamburg senere på ettermiddagen. Tyske myndigheter venter opp mot 100.000 demonstranter i forbindelse med G20-møtet.

EU og 19 av verdens viktigste økonomiske stormakter deltar på toppmøtet. I tillegg deltar ledere fra et knippe gjesteland, blant dem Norges statsminister Erna Solberg.

