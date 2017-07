Politiet brukte vannkanoner og pepperspray mot demonstranter i Hamburg

Torsdag kveld demonstrerer nærmere 12.000 personer mot G20-toppmøtet i Hamburg, dagen før møtet starter.

Like før klokken 20 norsk tid ble det meldt om sammenstøt mellom politi og rundt 1.000 demonstranter i nærheten av Hamburgs ukentlige fiskemarked. Politiet brukte vannkanoner og pepperspray mot demonstrantene som kastet flasker og andre gjenstander mot dem, ifølge nyhetsbyrået AP.

Det førte til at en av arrangørene bak protestmarsjen trakk seg fra demonstrasjonen.

Sammenstøtene skal ha skjedd etter at politiet ba en gruppe demonstranter, som dekket til ansiktene sine med masker og tøystykker, om å fjerne dem. Det er ifølge tysk politi ulovlig å dekke til ansiktet under protester i landet.

Noen av de maskerte personene knuste vinduer på politiets biler med flasker og murstein kort tid etter at demonstrasjonen startet.

Politiet i Hamburg skriver på Twitter at de ønsker å skille de rundt 1.000 demonstrantene det gjelder fra resten av de oppmøtte.

«Fucking angry»

NTBs reporter på stedet opplyser i 21.30-tiden at det fortsatt er stort politioppbud, men at folkemengden forholder seg rolig. Enkelte av demonstrantene har fortsatt dekket til ansiktene sine på ulike vis.

Demonstrantene spiller musikk fra et stort anlegg og et svart anarkistflagg vaier midt i mengden. «We are fucking angry» står det på et banner. På en plakat står det «Speidere mot kapitalismen».

Politiet stoppet på et tidspunkt demonstrasjonstoget, før det igjen fikk gå videre til jubel og applaus fra demonstrantene.

Mathias Holz er en av dem som deltar i markeringen. Han sier til NTB at han har møtt opp for å demonstrere mot den store kostnaden ved toppmøtet.

Venter sammenstøt

Myndighetene i Tyskland venter opptil 100.000 demonstranter under det to dager lange G20-toppmøtet som starter fredag, og bringer toppledere som USA-president Donald Trump, Russlands Vladimir Putin, Kinas Xi Jinping og flere andre til Hamburg.

20.000 politifolk utstyrt med opprørsutstyr, pansrede kjøretøyer, helikoptre og overvåkningsdroner er utstasjonert på områdene der arrangementer i forbindelse med toppmøtet finner sted. Møtet er det største internasjonale arrangementet byen har vært vertskap for.

Sammenstøt natt til tirsdag

Natt til tirsdag ble fem personer skadd i demonstrasjoner. Også da måtte tysk opprørspoliti benyttet seg av vannkanoner og pepperspray.

Rundt 30 demonstrasjoner er kunngjort på forhånd, organisert av alt fra globaliseringsmotstandere, miljøaktivister, fagforeninger, studenter og kirkegrupper.

De fleste av dem ventes å være fredelige, men flere vil også bli ledet av radikale venstreorienterte eller anarkistiske militante demonstranter kjent som «black bloc»-aktivister. Disse har tradisjon for å havne i sammenstøt med politiet og kaste steiner, flasker eller fyrverkeri.

(©NTB)