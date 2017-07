Minst to omkom i kraftig jordskjelv på Filippinene

En person mistet livet, og 20 andre ble skadd da en bygning kollapset i byen Kananga på øya Leyte

I tillegg ble flere personer sperret inne i den kollapsede bygningen, blant dem flere barn. Kananga-ordfører Rowena Codilla opplyser at alle er reddet ut, og at det står etter forholdene bra til med dem.

Omtrent 30 kilometer fra Kananga, i byen Ormoc, omkom en 18 år gammel kvinne da et jordskred traff et hus. Mer enn 100 andre ble skadd i området, opplyste borgermester Richard Gomez til DZMM-radio.

– Åtte personer skal ha blitt brakt til sykehus, sier ordfører i Kananga, Elmer Codilla, til AFP.

To av dem sendte sms-meldinger under ruinene, og ba om hjelp.

De første målingene til US Geological Survey tydet på at skjelvet torsdag hadde en styrke på 6,9. Senere ble dette nedjustert til 6,5. Skjelvet skapte panikk blant lokalbefolkningen, og flere valgte å forlate hjemmene sine. Skjelvet forårsaker også flere strømbrudd i byen og i området rundt.

Det er foreløpig ikke sendt ut noe tsunamivarsel etter skjelvet, som ble utløst om lag 6 kilometer under jordoverflaten. Flyplassen Ormoc er stengt, etter at en bane fikk skader under skjelvet.

Filippinene ligger ved den såkalte ildringen i Stillehavet, der mange skjelv og vulkanutbrudd oppstår. Leyte ble hard rammet av tyfonen Haiyan i 2013. 7.300 personer er savnet eller omkommet etter herjingene.

