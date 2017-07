Menneskerettighetsaktivister pågrepet i Tyrkia

Blant dem som ble pågrepet onsdag er to Amnesty-representanter i den tyrkiske grenen av organisasjonen. Møtet skal ha dreid seg om hvordan man best mulig kan forsvare menneskerettighetsaktivister i Tyrkia.

Tyrkias menneskerettssammenslutning (IHD) sa at pågripelsene skjedde på øya Buyukada sør for Istanbul, et populært turistmål.

Sammenslutningen opplyser at den fikk høre om arrestasjonene ved en tilfeldighet, og at aktivistenes familier ikke hadde blitt informert.

Ifølge avisa Cumhuriyet har de ni ikke fått tilgang til en advokat. Avisa skriver videre at det synes som om myndighetene har lagt lokk over saken.

I forrige måned ble lederen for Amnesty i Tyrkia arrestert sammen med mer enn et dusin advokater.

