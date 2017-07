Mattis kritiserer Nord-Korea etter rakettest

Mattis siterte Storbritannias tidligere statsminister Winston Churchill på at prat er bedre enn krig da han for første gang kommenterte Nord-Koreas test av et interkontinentalt ballistisk missil (ICBM) tirsdag.

– Vi må nå håndtere denne svært alvorlige eskaleringen, denne provokasjonen, denne fornærmelsen overfor resolusjonene til FNs sikkerhetsråd, fortsatte Mattis.

– Vi fortsetter med diplomatiske forsøk på å få med alle allierte og partnere, sa forsvarsministeren.

Mattis møtte torsdag journalister kort tid etter at USAs president Donald Trump sa at han har «noen ganske sterke tiltak i tankene» etter den nordkoreanske testoppskytingen. Trump sa samtidig at det ikke betyr at tiltakene kommer til å bli gjennomført.

Pentagon har flere planer klare for en mulig militærintervensjon i Nord-Korea, men Mattis sa at han ikke tror USA er nærmere krig, til tross for rakettesten.

– Både presidenten og utenriksministeren har vært veldig tydelige på at vi fører an med forsøk på diplomati og økonomisk innsats, sa Mattis.

