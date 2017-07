Flere skadd da Maduro-tilhengere stormet nasjonalforsamlingen

Opposisjonen hevdet at minst tolv personer, inkludert fire parlamentsmedlemmer, ble skadd. En parlamentariker, Americo de Grazia, ble alvorlig skadd og fikk knust flere ribbein.

Bakgrunnen for stormingen var at de folkevalgte i nasjonalforsamlingen, der opposisjonen er i flertall, holdt en spesialsesjon for å markere landets uavhengighetsdag.

Demonstrantene var iført røde klær og var væpnet med stokker. De skjøt opp fyrverkeri og skapte kaos i bygningen.

– Vi må ikke glemme at hele voldsbølgen er bestilt av Nicolás Maduro. Husk krigserklæringen mot oss venezuelanere, sa opposisjonsleder Henrique Capriles.

I fjor truet president Maduro med å gripe til væpnet konflikt for å forsvare sin sosialistiske regjering, etter måneder med protester mot den sittende regjeringen.

På onsdag fordømte han volden og benektet at han hadde noe med angrepet å gjøre. USA beskrev på sin side stormingen av nasjonalforsamlingen som et helt uakseptabelt angrep.

