EUs Tusk og Japans statsminister bekrefter handelsavtale

Japans statsminister Shinzo Abe, EUs president Donald Tusk og EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker sa på en pressekonferanse torsdag at partene er enige om prinsippene som skal ligge til grunn for en handelsavtale.

– Avtalen sender tydelige signaler, sa Abe.

Tusk framholdt at dette er EU og Japans svar på oppfordringer til økt proteksjonisme.

– Verden må ikke gå 100 år tilbake i tid til da det var begrenset med frihandel.

Frihandelsavtalen mellom Japan og EU, som til sammen har en befolkning på 637 millioner, vil dekke 28 prosent av verdensøkonomien. I en felles uttalelse sier Japan og EU at de vil vise verden at frihandel, med tydelige og gjennomsiktige avtaler, fortsatt er viktig for å fremme økonomisk vekst.

Den såkalte EPA-avtalen skal gi Japan bedre adgang for sine biler og elektroniske produkter på det europeiske markedet, mens EU ønsker å komme inn på lukrative japanske markeder for blant annet mat og næringsmidler.

Den endelige teksten i handelsavtalen er foreløpig ikke framforhandlet, og forhandlingene om de tekniske detaljene vil kunne pågå lenge. Spesielt toll på biler i EU og toll på ost og andre landbruksprodukter i Japan har vært et vanskelig spørsmål.

Partene håper på endelig enighet om avtalen mot utgangen av 2017.

– Målet er at avtalen skal tre i kraft tidlig i 2019, sa Juncker under pressekonferansen.

