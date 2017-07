Brende leverer tilbake buddhastatue

Statsråden vil overlevere den 200 år gamle skulpturen, som ble forsøkt ulovlig innført til Norge i 2011, under en høytidelig seremoni i byen.

– Norge ønsker å bidra til at stjålne kulturgjenstander blir brakt tilbake til opprinnelseslandet i tråd med internasjonale avtaler. Jeg er glad for at denne vakre skulpturen nå endelig er tilbake. Samtidig er jeg bekymret over at ulovlig handel med kulturgjenstander øker, stadig finner nye former og ofte skjer gjennom internasjonale kriminelle nettverk. Gevinsten fra ulovlig handel brukes også til å finansiere terrorvirksomhet, sier utenriksministeren.

Den 93 kilo tunge statuen som ble stoppet i tollen, ble kjøpt av en nordmann i Thailand. Selgeren manglet nødvendig autorisasjon for å drive antikvitetshandel. Siden da har norske myndigheter jobbet med å finne ut hvor statuen tilhører, og eksperter kom fram til at det mest sannsynlig var fra Mandalay-regionen i Myanmar.

Skulpturen er laget av alabast, lakk, gull og glass. Den ble oppdaget av en tollbetjent i Drammen i 2011. Siden har det vært en omfattende prosess for å få den sporet og til slutt ført tilbake til sitt opprinnelsesland.

– Vi oppfordrer alle land til å styrke innsatsen for å verne om og levere tilbake kulturgjenstander på avveie. Det er et behov for at land styrker samarbeidet seg imellom for å kunne etterleve internasjonale forpliktelser og få stanset slik ulovlig virksomhet, sier Børge Brende.

