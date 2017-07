Saudi-allierte møtes i Kairo for å diskutere Qatar-krisen

De fire landene ga emiratet 48 timer ekstra til å møte deres ultimatum etter først å ha gitt landet en ti dagers frist som utløp søndag.

Saudi-Arabia sa tidlig onsdag de fire hadde mottatt Qatars svar og at de ville svare til rett tid.

Utenriksministrene fra de fire landene som brøt av diplomatiske og handelsforbindelser med Qatar, skal møtes i Kairo onsdag formiddag. I etterkant er det ventet at det vil holde en pressekonferanse.

Qatars utenriksminister Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ga et offisielt svar på mandag til Kuwait, som mekler i tvisten, men innholdet i svaret er fortsatt ikke kjent.

Tirsdag mottok Qatars emir Tamim bin Hamad Al-Thani et skriftlig svar fra Kuwaits emir Sabah Al-Ahmad Al-Sabah. Myndighetene i Doha har sagt at det ikke vil bøye seg for press og at kravene så ut til å være skreddersydd for å bli avvist.

På en pressekonferanse tirsdag betegnet emiren at kravlisten som urealistisk og ikke gjennomførbar.

– Det handler ikke om terrorisme, det dreier seg snarere om å hindre ytringsfrihet, sa han.

