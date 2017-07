Qatar håper konflikt med naboland kan løses med dialog

Saudi-Arabia og flere av deres allierte i regionen har innført blokade av Qatar, som de anklager for å støtte terrorisme.

I forrige uke krevde de blant annet at Qatar stenger den uavhengige TV-kanalen Al Jazeera og andre medier, bryter de diplomatiske båndene med Iran, kaster ut tyrkiske styrker som er stasjonert ved en militærbase i landet, og slutter å støtte opposisjonelle grupper i andre land.

Qatar har avvist kravene og kaller dem helt urealistiske. Utenriksminister Mohammed bin Abdulrahman al-Thani sier at han håper striden kan løses gjennom dialog.

Suverenitet

– Qatar oppfordrer fortsatt til dialog. Vi ønsker alle seriøse bidrag til løsning av konflikten med våre naboer velkommen, men vi godtar ikke innblanding i våre indre anliggender, sa han under et besøk i London onsdag.

– For å oppheve beleiringen krever Saudi-Arabia at vi gir slipp på vår suverenitet, sier Thani, som understreker at dette er helt uaktuelt.

Utenriksministrene fra Saudi-Arabia, Egypt, Bahrain og De forente arabiske emirater møttes onsdag i Kairo for å vurdere nye straffetiltak mot Qatar dersom landet ikke innfrir de 13 kravene som er stilt.

Amerikansk militærbase

USAs president Donald Trump sluttet først helt og fullt opp om den saudiledede blokaden av Qatar og hevdet at den «kanskje vil være begynnelsen på slutten til terrorens skrekkvelde».

Uttalelsen vakte oppsikt ettersom Qatar huser USAs største militærbase i Midtøsten, der 11.000 amerikanske soldater er stasjonert og der kommandosentralen for den USA-ledede koalisjonen som kjemper mot IS i Syria og Irak, ligger.

USAs utenriksminister Rex Tillerson kom da også raskt på banen og stilte spørsmål ved grunnlaget for blokaden, og frustrasjonen i Washington har siden vært økende.

(©NTB)