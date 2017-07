Jagland roser Norge 

– Det er godt nytt at Norge nå har ratifisert Europarådets Istanbulkonvensjon. Flere og flere land innser behovet for juridisk bindende standarder for å bidra til at stater setter en stopper for vold mot kvinner, sier Thorbjørn Jagland, som er generalsekretær i Europarådet.

Norge er det 24. landet som ratifiserer Istanbulkonvensjonen. Stortinget ratifiserte avtalen i mai.

Den internasjonale avtalen kriminaliserer alle former for vold mot kvinner og forplikter Norge til å gjennomføre tiltak for å forebygge familievold, beskytte ofre og sikre at gjerningspersoner stilles til ansvar.

– Vi må ha nulltoleranse for vold mot kvinner, og Europa må gå i front, sier Jagland.

