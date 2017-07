Ingen enighet om sikre soner i Syria

Representanter for regimet og opprørerne i Syria har de siste to dagene vært samlet til en femte runde med fredssamtaler i Astana i Kasakhstan.

Russland og Iran, som støtter regimet, er også representert ved forhandlingsbordet. Det samme er Tyrkia, som støtter flere opprørsgrupper i landet, samt FNs Syria-utsending Staffan de Mistura.

Hovedtemaet under fredssamtalene har vært opprettelse av fire såkalt sikre soner for sivilbefolkningen, men det lyktes ikke å komme fram til enighet om hvor grensene for disse sonene skal gå, opplyser Russlands forhandlingsleder Aleksandr Lavrentjev.

Ifølge Lavrentjev er Russland, Iran og Tyrkia i hovedsak enige, men det gjenstår noe arbeid før en avtale om dette kan sluttføres.

To av sonene skal angivelig ligge i de opprørskontrollerte delene av Homs-provinsen og rundt Øst-Ghouta nær Damaskus, og det planlegges også å etablere en sikker sone i den opprørskontrollerte Idlib-provinsen.

Ifølge en kunngjøring fra onsdagens møte i Astana, skal Russland, Iran og Tyrkia møtes til arbeidssamtaler i Teheran i begynnelsen av august.

Neste forhandlingsrunde i Astana skal holdes siste uka i august, opplyser Kasakhstans utenriksminister Kairat Abdrakhmanov.

