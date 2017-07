FNs generalsekretær tilbake til Kypros-forhandlinger

Tyrkia kastet tirsdag en brannfakkel på forhandlingsbordet da utenriksminister Mevlut Cavusoglu gjorde det klart at de ikke vil godta en avtale som innebærer militær tilbaketrekning av alle tyrkiske soldater fra den delte øya.

– Dette er alvorlige saker og Guterres' rolle er viktig, sa han til pressen i det sveitsiske feriestedet Crans-Montana der ukelange forhandlinger om å avslutte det 43 år lange etniske skillet mellom greskkyprioter og tyrkiskkyprioter på middelhavsøya foregår.

Øyas gresk-kypriotiske president Nikos Anastasiades sa han håpet at det er nok fremgang i løpet av de neste 24 timene å rettferdiggjøre Guterres' reise tilbake til Sveits.

– Det vil vise seg i løpet av de neste dagene, ja kanskje bare i løpet av noen timer, sa Anastasiades og la til at tyrkiske forslag avvek fra rettesnorene Guterres trakk opp for forhandlingene i forrige uke da han sist deltok for å få fortgang i samtalene.

Tyrkia har hatt mer enn 35.000 soldater på Kypros siden 1974, da de invaderte øya i kjølvannet av et kuppledet av tilhengere av en union med Hellas. Tyrkisk-kypriotene er i mindretall og tror deres tilstedeværelse trygger sikkerheten og ønsker at de blir værende.

