Østerrike avviser strengere grensekontroll mot Italia

– På nåværende tidspunkt er det ingen indikasjoner på at italienske myndigheter ikke har kontroll over situasjonen, sier Kern.

Tirsdag gikk Østerrikes forsvarsminister, Hens Peter Doskozil, ut og sa at landet trolig ville utplassere soldater ved grensene mot Italia innen kort tid. Utspillet ble dårlig mottatt i Roma.

Kern forklarte onsdag at det Doskozil snakket om, var en nødplan i lys av det høye antallet migranter som har ankommet Italia den siste tiden.

– Jeg kan forsikre om at vi ikke kommer til å tillate ukontrollerte grensekrysninger igjen, sa statsministeren. Han sikter til flyktningkrisen i 2015, da migranter strømmet inn over Østerrikes sørlige grenser.

Kern sa også at det foreløpig ikke er noen tegn på en økning i antall migranter og flyktninger som tar seg til Østerrike over Brennerpasset.

Han forsikret videre at i tilfelle det kommer en ny strøm av migranter, vil Østerrike koordinere grensetiltak med Italia og EU. Han la til at han har snakket med Italias statsminister Paolo Gentiloni og EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker for å klargjøre hvor Wien står.

Etter tirsdagens utspill ble Italias ambassadør i Østerrike innkalt til møte med den italienske utenriksministeren.

