USA-støttede styrker trenger inn i hjertet av Raqqa

Fly fra den USA-ledede koalisjonen i Syria har bombet i stykker deler av muren, opplyste koalisjonen tirsdag. Det skal nå være to 25 meter brede åpninger i den flere kilometer lange middelaldermuren.

Dermed kunne styrker fra opprørsalliansen Syrian Democratic Forces (SDF) trenge inn i Raqqas gamleby. Å rykke inn gjennom de nye åpningene var langt enklere enn å ta seg gjennom de gamle portene i muren.

– Daesh har brukt denne arkeologiske muren til å utføre angrep, og de har utplassert bomber og landminer i portene for å hindre SDFs styrker i å rykke fram, skriver SDF på Twitter.

Daesh er en av flere forkortelser som brukes om den ytterliggående islamistiske gruppa som selv kaller seg Den islamske staten (IS).

Sivilbefolkningen

Den amerikanskledede koalisjonen mener bombingen av deler av muren har gjort det lettere å beskytte sivilbefolkningen i Raqqa. I tillegg skal taktikken ha gjort det mulig å spare større deler av muren, som stammer fra slutten av 700-tallet.

– De målrettede angrepene mot to små deler av muren gjorde det mulig for koalisjonen og dens partnere å bryte inn i gamlebyen på steder de selv har valgt, heter det i en uttalelse fra den amerikanske sentralkommandoen.

USAs spesialutsending til koalisjonen, Brett McGurk, skriver på Twitter at gjennomtrengingen av muren er en viktig milepæl i frigjøringen av Raqqa.

– Viktig framskritt

Også Rami Abdulrahman, lederen for eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), mener framrykkingen inn i gamlebyen er av stor betydning.

– Dette er SDFs viktigste framskritt siden starten av angrepet på Raqqa 6. juni, sier han til nyhetsbyrået AFP.

Ulike SDF-avdelinger rykket fram mot muren fra flere kanter. De møtte sterk motstand fra IS, og det pågikk harde kamper i byen tirsdag, ifølge SOHR.

Nær seier i Mosul

Koalisjonen anslår at det er om lag 2.500 IS-krigere igjen i Raqqa, som de siste årene har fungert som en slags hovedstad for den ytterliggående gruppa.

IS erobret byen i 2014, samme år som gruppa skiftet navn til Den islamske staten og erklærte opprettelsen av et såkalt kalifat i deler av Irak og Syria.

Samtidig som IS presses stadig lenger tilbake i Raqqa, er gruppa i ferd med å bli fullstendig slått i storbyen Mosul i Irak. De irakiske regjeringsstyrkene regner med å ha full kontroll i hele Mosul i løpet av to dager.

IS har de siste årene stått bak grove overgrep og drap på sivile både i Irak og Syria. I tillegg har gruppa stått bak eller medvirket til terrorangrep i flere europeiske land.

Også flere av gruppene som kjemper mot IS, anklages for krigsforbrytelser og drap på sivile, noe som ifølge menneskerettsaktivister kan gjøre det lettere for IS å rekruttere nye medlemmer.

