Trump og Putin møtes fredag

Det bekreftet myndighetene i begge landene tirsdag, ifølge TV-stasjonen CNN.

Samtalene skal finne sted i forbindelse med G20-toppmøtet i Hamburg i Tyskland. Interessen for møtet vil trolig være stor, siden Trump lenge er blitt anklaget for å være for vennlig innstilt til sin russiske kollega.

Amerikanske etterretningsorganisasjoner mener Russland i fjor sto bak en omfattende hemmelig kampanje for å få Trump valgt til president. Én av mange metoder som skal ha blitt brukt, var dataangrep rettet mot Det demokratiske partiet. Anklagene er blitt avvist av den russiske regjeringen.

I USA har både FBI og Kongressen satt i gang etterforskning for å finne ut om noen av Trumps medarbeidere samarbeidet med russerne. Så langt er det ikke funnet bevis for dette.

Amerikanske myndigheter bekreftet i slutten av juni at Trump og Putin skulle møtes under G20-møtet, men oppga ikke da noe konkret tidspunkt.

Nå opplyser Det hvite hus at det ikke er bestemt noen konkret dagsorden for møtet fredag. Russlands ambassadør i USA, Sergej Kisljak, møtte en representant for amerikansk UD tidligere denne uka for å forberede samtalene.

