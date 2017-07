Storaksjon mot mafiaen i Italia

Over 1.000 carabinieri-betjenter deltok i aksjonen som fant sted i østre del av Calabria, sør i Italia, der mafiagruppen har sterkt fotfeste.

Sikkerhetsstyrkene slo til mot over 20 mafiafamilier, og målet var å ramme kjernen i den ulovlige organisasjonen. Først ble 116 personer pågrepet, men to ble senere løslatt da det ikke var grunnlag nok for å anholde dem.

Forrige uke lanserte Italias fremste mafiajeger, statsadvokat Franco Roberti, sin årlige rapport om mafiaen i landet. Der kommer det fram at 'Ndrangheta har infiltrert alle nøkkel-sektorer i Italia, og at de har knyttet flere internasjonale bånd, blant annet til kriminelle miljøer i Tyskland, USA, Australia og Canada.

Italias halvmilitære politistyrke gjennomførte i tillegg en storskala-aksjon mot en annen mafia i landet. 54 angivelige medlemmer av det som er kjent som Sicilias Cosa nostra ble pågrepet. Banden er kjent for blant annet narkotikasmugling, ran og utpressing.

