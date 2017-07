Sinn Féin gir May skylden for feilslåtte forhandlinger i Nord-Irland

Situasjonen i Nord-Irland er fortsatt fastlåst mellom katolske nasjonalister i Sinn Féin og protestanter i Unionistpartiet DUP.

Sinn Féin gjør det klart at de to partene ikke kan få i havn en avtale om en ny samlingsregjering på grunn av samarbeidsavtalen DUP har inngått med statsminister Theresa May.

– Sammenbruddet i forhandlingene er en monumental feiltakelse som skyldes Theresa May. Hun har satt det politiske arbeidet på dette feltet flere tiår tilbake, sier lederen i Sinn Féin, Michelle O'Neill tirsdag.

Ti av DUPs medlemmer sitter i det britiske parlament. Forrige måned inngikk partiet en avtale med statsminister May som innebærer støtte til den konservative regjeringens økonomiske politikk. I tillegg skal DUP støtte den britiske regjeringen i forhandlingene om brexit.

Opprinnelig skulle en avtale om en felles regjering i Nord-Irland vært i boks forrige torsdag, og selv om den nye fristen ble satt til mandag fortsetter arbeidet med å finne en felles regjering i Nord-Irland. Det siste halvåret har de vært uten en fungerende regjering.

Siden 2007 har de to partiene samarbeidet om en maktdeling i Nord-Irland. Samarbeidet kollapset i januar i år, etter at DUP-leder Arlene Foster nektet å føye seg etter Sinn Féins krav om å tre av. Den siste tiden har det også oppstått nye uenigheter.

