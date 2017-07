Qatar svarer på kravlisten fra den saudiarabiske alliansen

Det er foreløpig ikke klart hva svaret som ble avgitt mandag består i, men fra offisielt hold er det opplyst at Qatars utenriksminister Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al-Thani leverte responsen under et kort besøk i Kuwait, som megler i konflikten.

Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Bahrain og Egypt kunngjorde tidlig mandag at de forlenget tidsfristen for Qatar til å godta listen med 13 krav de la fram 22. juni. Forlengelsen kom etter en anmodning fra Kuwaits emir.

Saudi-Arabias utenriksminister Adel al-Jubeir sa på en pressekonferanse i Jeddah at de vil gå nøye igjennom svaret fra Qatar.

