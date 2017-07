Putin og Xi vil bidra til å løse konflikten med Nord-Korea

Det ble klart etter et møte mellom Putin og Xi i Moskva tirsdag. De to stormaktene foreslår at Nord-Korea inntil videre stanser sine rakettester og kjernefysiske prøvesprenginger – og at USA og Sør-Korea til gjengjeld slutter med å holde store militærøvelser.

Initiativet ligner på forslag som Kina har presentert før, og som USA har avvist.

Før samtalene i Moskva sa Putins øverste utenrikspolitiske rådgiver, Jurij Usjakov, at forholdet mellom Russland og Kina aldri har vært bedre. Xi og Putin skulle diskutere mulighetene for et tettere samarbeid, få dager etter at Xi uttalte at forholdet til USA er «påvirket av negative faktorer».

Etter at Nord-Korea erklærte at de gjennomførte en vellykket test av en langtrekkende rakett tirsdag morgen, ble det klart at Xi og Putin også skulle drøfte mulige løsninger på den anspente situasjonen på Koreahalvøya. Både Kina, som er Nord-Koreas nærmeste allierte, og Russland har gjentatte ganger oppfordret partene i konflikten til selvbeherskelse.

Fredag deltar både Putin og Xi på G20-toppmøtet i Hamburg.

