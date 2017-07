Putin og Xi skal diskutere Nord-Korea

Xi ankom Russland mandag og møtte Putin samme kveld. Tirsdag er det duket for mer formelle samtaler mellom de to presidentene.

Putins øverste utenrikspolitiske rådgiver, Yurij Ushakov, sier forholdet mellom de to landene aldri har vært bedre. Xi og Putin skal diskutere mulighetene for et tettere samarbeid, få dager etter at Xi uttalte at forholdet til USA er «påvirket av negative faktorer».

Etter at Nord-Korea erklærte at de har gjennomført en vellykket test av en langtrekkende rakett tirsdag morgen, ble det klart at Xi og Putin skal diskutere løsninger på den anspente situasjonen på Koreahalvøya.

Ifølge det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua er Putin og Xi «enige om å jobbe for en endelig løsning på situasjonen på Koreahalvøya ved hjelp av dialog og forhandlinger». Både Kina, som er Nord-Koreas nærmeste allierte, og Russland har gjentatte ganger oppfordret partene i konflikten til selvbeherskelse.

Fredag deltar både Putin og Xi på G20-toppmøtet i Hamburg.

