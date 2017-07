Nord-Korea: Vellykket test av interkontinental langdistanserakett 

Regimet testet tidlig tirsdag et nytt missil. I en kunngjøring noen timer senere sier regimet at oppskytingen var vellykket, melder nyhetsbyrået Yonhap.

På nordkoreansk-TV omtales testen av missilet av typen Hwasong-14 som «en milepæl», og landets leder Kim Jong-un overvar testoppskytingen.

Sørkoreanske myndigheter har tidligere uttalt at det trolig dreide seg om en mellomdistanserakett.

Nord-Korea avfyrte et missil fra området ved Banghyon, i provinsen Nord-Pyongan, rundt klokka 9.40 tirsdag morgen, ifølge en melding fra militærkommandoen i Sør-Korea. Provinsen ligger nær grensen til Kina. Missilet var i lufta i rundt 37 minutter, og tilbakela en distanse på 930 kilometer.

Jeffrey Lewis, sjefen for det østasiatiske ikkespredningsprogrammet ved Monterey Institute of International Studies, skriver på Twitter tidligere tirsdag at det trolig dreide seg om en ICBM.

På Twitter skriver han at det er «en ICBM som kan nå Anchorage, ikke San Francisco, men fortsatt».