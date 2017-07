Mer vold fra høyreekstreme i Tyskland

Ifølge Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) er over 12.000 høyreekstremister nå villige til å begå politisk motiverte voldsforbrytelser i Tyskland. Det er en oppgang på 2,5 prosent fra 2015.

I 2016 begikk høyreekstremister 1.600 voldsforbrytelser i Tyskland, og dette var en økning på 16 prosent fra året før.

– Trusselen fra de høyreekstreme miljøene er fortsatt høy, slår BfV fast.

Høyreekstreme sto til sammen bak 23.555 forbrytelser i fjor, mens venstreekstreme begikk 9.389 forbrytelser, viser BfVs statistikk.

BfV anser samtidig at det er stor sannsynlighet for at Tyskland vil bli utsatt for nye terroraksjoner fra militante islamister.

– Vi må regne med ytterligere angrep utført av enkeltpersoner eller terrorceller, sier BfVs leder Hans-Georg Maassen.

Ifølge Maassen finnes det om lag 10.000 radikale salafister i Tyskland, men de færreste av dem betraktes som voldelige.

Innenriksminister Thomas de Maizière anslår at rundt 680 av dem er i stand til å utføre angrep.

