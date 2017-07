Kreml bekrefter møte mellom Trump og Putin

Møtet skal finne sted på sidelinjene under G20-toppmøtet i Hamburg i Tyskland.

Amerikanske myndigheter bekreftet i slutten av juni at de to presidentene skal møtes under toppmøtet, men de gikk ikke ut med noen informasjon om tidspunktet.

Det er stor spenning knyttet til de to statsledernes første møte. I USA foregår det flere granskinger av Russlands antatte forsøk på å påvirke det amerikanske presidentvalget.

