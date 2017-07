Fortsatt ikke gjennombrudd i Kypros-samtaler

Forhandlingene i Sveits går nå inn i sin andre uke og de greske og tyrkiske kypriotene brukte dagen til å finlese dokumenter som beskriver de andre partens standpunkter, inkludert det ømtålige sikkerhetsspørsmålet.

I tillegg skal de prøve å komme fram til hvordan makten på øya i Middelhavet skal fordeles og hvor mye territorium hver side skal administrere.

Drahjelp fra FN

Den greske utenriksministeren Nikos Kotzias sa at alle parter er klar over at de har et ansvar for å komme fram til en avtale som vil bidra til at Kypros blir det FNs generalsekretær António Guterres kalte en normal stat.

Guterres´ tilstedeværelse under forhandlingene sist uke bidro til å få forhandlingene på sporet igjen etter flere dager med liten fremdrift.

Den gresk-kypriotiske lederen Nikos Anastasiades og hans tyrkisk-kypriotiske motpart Mustafa Akinci representerer partene i samtalene. Delegasjoner fra Hellas, Tyrkia og Storbritannia er til stede og skal fungere som garantister. Akinci gjentok mandag at denne ukens forhandlinger vil være avgjørende for øyas fremtid.

Anklager

Men farvannet partene beveger seg i er alt annet enn smult. Kypros´ regjeringstalsmann Nicos Christodoulides beskyldte den tyrkiske utenriksministeren Mevlut Cavusoglu for å ha uttalt at den greske siden hadde tatt et skritt tilbake i sine forslag, mens den tyrkiske siden hadde tatt et skritt fremover.

Christodoulides sa at bemerkningen var uten rot i virkeligheten og sannsynligvis ble ytret fordi tyrkerne kan føle at det er under press.

(©NTB)