Flere ulvevalper registrert i Danmark

Ulvefamilien med de åtte ungene ble oppdaget av jegeren Henrik Sahlholdt Nielsen fra Ulfborg i Vest-Jylland. Nielsen filmet hendelsen som skjedde mellom Holstebro og Ringkøbing da han var på jakt søndag. Seansen har blitt vist på dansk tv.

I ettertid har det plutselige møtet gjort ham bekymret, spesielt for sine fire barn. Det er ikke lenge siden en voksen ulv ble observert kun 200 meter fra huset til jegeren.

– Det er skremmende at de kommer så tett på. Kona mi vil ikke la barna sykle alene ned til naboen lenger, sier han.

Da Miljøstyrelsen mandag fortalte at det for første gang på 200 år var født tre ulvevalper i Danmark, beroliget de samtidig innbyggerne i landet.

– Danskene trenger ikke å være redde for ulven selv om det er dokumentert ulvevalper. Det gjør ulven verken mer eller mindre problematisk, slo Annette Samuelsen i Miljøstyrelsen fast.

Biolog og ulveekspert i Danmarks Naturfredningsforening, Bo Håkansson, oppfordrer også folk til å ta det med ro.

– Det er klart at det er en overgang for folk å venne seg til at det er ulv i Danmark etter 200 år. Men man må huske på at det er mellom 10.000-20.000 ulver i Europa, uten at det i nyere tid har vært ulveangrep på mennesker, sier han.

Det er mer enn 200 år siden den siste ulven ble skutt i Danmark. Men i 2012 ble ulv igjen sett i Vest-Jylland.

